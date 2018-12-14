قرقاش: الحملة القطرية ضد السعودية منهجا مسجلا فى استهداف جيرانها

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن الحملة القطرية الممنهجة ضد السعودية منهج مسجل للدوحة في استهداف جيرانها.
وقال في تغريدة على حسابه على تويتر مساء الجمعة: "الحملة القطرية الممنهجة ضد السعودية وقيادتها ليست بالجديدة أو بالمستغربة بل إعادة إنتاج لمنهج مسجل وموثق في استهداف الدوحة لجيرانها، والمنطقي أن الدور التركيفي سعيه لاستهداف الرياض سيضر بموقع أنقرة في المنطقة وسيساهم في انحسار نفوذها".
وفي تلميح للسياسة التركية المتبعة والقطرية على حد سواء، قال: "الغريب في الاستقطاب الذي تشهده المنطقة غياب المنطق وضياع البوصلة وتباين القول والفعل، فلنتمعن في من يدعي أنه يحمل لواء
يذكر أن قرقاش كان أشار قبل يومين أيضاً إلى انتهازية السياسة القطرية. وأوضح قائلاً: "اعتدنا على ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية وشهدناها في قمة الرياض، فهي مستمرة في الأذى والتحريض على الجار وفي الآن ذاته تبحث عن صلح "حب الخشوم"، موقف يتجاهل معاناة المواطن القطري، وجلّ همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمي مشاعا لمؤامراته وأحلامه".
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