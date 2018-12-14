الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في مديرية باقم شمال صعدة

الجيش اليمني - ارشيفيةوكالات
حرر الجيش اليمني، اليوم الجمعة، مواقع جديدة في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع المليشيا الحوثية.
علب قائد اللواء التاسع مشاه قوله: إن قوات الجيش حررت قرية البستان والمزارع والتباب المحيطة بها جنوبي شرق مركز
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأنت" عن أركان محور
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