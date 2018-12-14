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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في مديرية باقم شمال صعدة

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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في مديرية باقم شمال صعدةالجيش اليمني - ارشيفية
وكالات

حرر الجيش اليمني، اليوم الجمعة، مواقع جديدة في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع المليشيا الحوثية.


ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأنت" عن أركان محور

علب قائد اللواء التاسع مشاه قوله: إن قوات الجيش حررت قرية البستان والمزارع والتباب المحيطة بها جنوبي شرق مركز

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المديرية وسط فرار لمليشيا الحوثي من مواقعها ما أسفر عن سقوط قتلي وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير عدد من الآليات التابعة لها؛ فيما عثرت قوات الجيش على مخزن للأسلحة تابع للمليشيا في أحد آبار المنطقة.
 

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