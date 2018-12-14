الكرملين: روسيا مستعدة لعقد لقاء بين بوتين وترامب

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو لا تزال مستعدة لعقد لقاء قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، نظرا لحاجة البلدين لمثل ذلك اللقاء.
وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إننا لا نزال مقتنعين بضرورة عقد مثل ذلك اللقاء وأهميته لكل من موسكو وواشنطن".
وأشار المتحدث الروسي إلى أن بوتين أكد أن بلاده لا تزال مستعدة لعقد قمة ثنائية ، وكذلك عقد سلسلة من الاجتماعات الأخرى على مختلف المستويات، وذلك بهدف بدء مناقشة القضايا المُلحّة ذات الاهتمام المشترك وقضايا الاستقرار الاستراتيجي العالمي.
يُشار إلى أنه كان من المفترض أن يجتمع بوتين وترامب على هامش
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