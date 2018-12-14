أردوغان وترامب يتفقان على تعاون أكثر فعالية بشأن سوريا

وكالات

توافق الرئيسان التركي، رجب طيب أردوغان، والأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على "تعاون أكثر فاعلية" بين بلديهما بشأن سوريا، حيث تهدد أنقرة بشن هجوم جديد على المقاتلين الأكراد.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان لها اليوم، إنه خلال اتصال هاتفي "توافق الرئيسان على ضمان تعاون أكثر فاعلية بالنسبة إلى سوريا"، وذلك بعدما توعد أردوغان بتنفيذ عملية عسكرية في

شمال هذا البلد ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتل تنظيم داعش بدعم من واشنطن.

وتصنف أنقرة هذه الوحدات بـ "الإرهابية" ومرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا داميا في تركيا منذ 1984.

وأضافت المصادر الرئاسية التركية أن أردوغان "نقل إلى ترامب القلق الأمني المشروع لتركيا

والمتصل بوجود وأنشطة" وحدات حماية الشعب في الجانب الآخر من الحدود.

والأربعاء الماضي، أعلن أردوغان أن الجيش التركي سيبدأ عملية عسكرية ضد مواقع الأكراد شرقي نهر الفرات.

وأكد الرئيس التركي، اليوم الجمعة، "عزمه على تأمين" المناطق التي يسيطر عليها هؤلاء المقاتلون.

والدعم الأميركي للمقاتلين الأكراد يتسبب بعلاقات متوترة بين واشنطن و أنقرة منذ أكثر من عامين، كما يشكل الوضع في مدينة منبج التي يسيطر عليها الأكراد وينتشر فيها جنود أمريكيون بندا خلافيا رئيسيا بين البلدين.