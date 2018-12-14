آليات إسرائيلية تقتحم مدينتيّ البيرة ورام الله بالضفة

وكالات

قامت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، باقتحام مدينتي البيرة ورام الله بالضفة الغربية، عقب اشتباكات عنيفة مع فلسطينيين، على خلفية مقتل جنديين إسرائيليين في رام الله أمس الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها اليوم، عن مقتل شاب فلسطيني جراء تعرضه لرصاص حي في منطقة البطن، في

مواجهات اندلعت بمخيم الجلزون شرقي رام الله.

يأتي ذلك في الوقت الذي يحكم فيه الجيش الإسرائيلي طوقه العسكري على رام الله والبيرة لليوم الثاني، عقب حادث الجنديين، فيما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بخطوات عقابية شديدة ضد الفلسطينيين.

وتواصل القوات الإسرائيلية مطاردة فلسطينيين نفذوا هجمات في اليومين الأخيرين، وذلك بعد أشهر من الهدوء النسبي في الضفة الغربية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتقال 40 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، خلال عملية بحث عن منفذ الهجوم الذي كان مسرحه بمحطة للحافلات بالضفة الغربية.

ووقع الهجوم بإطلاق نار، في منطقة قريبة من مكان إطلاق نار آخر في وقت سابق من هذا الأسبوع، أسفر عن إصابة 7 إسرائيليين.