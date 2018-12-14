تعليم تبوك يوصي الطلاب بالاستعداد للاختبارات بأسلوب علمي دون قلق

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ينطلق صباح الأحد المقبل ماراثون اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وسط منظومة عمل متكاملة من الكوادر التعليمية والإدارية.
ومن جانبه أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، أن جميع المدارس والإدارات والأقسام المعنية أنهت استعداداتها، لاستقبال الطلاب والطالبات والترتيبات اللازمة، وتم تخصيص فريق عمل من
و في منطقة تبوك يستعد أكثر من 100 ألف طالب وطالبة لخوض اختباراتهم،
وأوصى العُمري أبناءه الطلاب والطالبات بالاستعانة بالله، والاستعداد للاختبارات بأسلوب علمي دون قلق في جو صحي، وعبادة و غذاء مناسب وراحة ونوم مبكر ، وتركيز وارتياح نفسي، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد، مقدمًا شكره لرجال الأمن والزملاء و الزميلات.
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