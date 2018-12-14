الروسية ماريا بوتينا تعترف بالتآمر ضد الولايات المتحدة الأمريكية

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اعترفت الروسية ماريا بوتينا المتهمة بالتجسس لصالح بلادها بتهمة التآمر ضد الولايات المتحدة الأمريكية خلال جلسة بمحكمة أمريكية فيدرالية في واشنطن العاصمة اول امس الخميس.

ويتهم الادعاء الأمريكي بوتينا بالتخابر ضد الولايات المتحدة لصالح روسية عبر اختراق جماعات ضغط والتأثير على السياسات الأمريكية تجاه روسيا.

وعلى الرغم من انكارها للتهمة سابقاً، ظهرت بوتينا في المحكمة مرتدية سترة رياضية خضراء وبدت واثقة حين سألتها القاضية تانيا شوتكان عن اعترافها بتهمة التآمر.

وقالت وكالة رويترز إن بوتينا أبدت استعدادها للتعاون مع النيابة الأمريكية.

ووجه الادعاء لبوتينا، خريجة الجامعة الأمريكية في واشنطن، الاتهامات لبوتينا بشكل رسمي في يوليو-تموز الماضي.

وقالت النيابة إن بوتينا قدمت مشروعاً سعى لمد قنوات اتصال غير رسمية مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى لمصلحة روسيا.

كذلك اتُهمت بالعمل مع مسؤول روسي وأمريكيين اثنين بغرض اختراق الجمعية الوطنية للبنادق المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعضاء بحزبه الجمهوري وتدعو إلى ترويج تجارة وبيع السلاح دون قيود.

وقال رويرت دريسكول، محامي بوتينا، إن المسؤول الروسي المذكور في الاتهامات هو أليكسندر تورشين، نائب محافظ البنك المركزي الروسي، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات مالية في أبريل-نيسان الماضي.

وطبقاً لبريسكول، تواجه بوتينا السجن لمدة ستة أشهر وإمكانية الترحيل إلى خارج الولايات المتحدة بعد قضائها تلك العقوبة.