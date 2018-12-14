حصاد 420 فدان فول صويا بمشروع الجزيرة

إنطلقت عمليات حصاد محصول فول الصويا في مساحة 420 فدان بمكتب الكمر بالقسم الوسط بمشروع الجزيرة . و أشاد المهندس علي أحمد إبراهيم نائب المدير الزراعي لأقسام الجزيرة بمشروع الجزيرة في تصريح (لسونا) بالإنتاجيه المبشرة لمحصول فول الصويا والتي بلغت 12 جوال للفدان. وأعلن عن إلتزام شركة زادنا بشراء كل المحصول ،كما لفت للتدابير الجاريه للتوسع في مساحات محصول فول الصويا بمشروع الحزيرة وزيادة الأسعار. وجدد المهندس عبد الله محمد أحمد مصطفى مدير شركة زادنا إلتزام الشركة بشراء جميع المحصول من المزارعين بزيادة 15% عن سعر الموسم السابق . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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