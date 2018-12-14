افتتاح فرع البنك الزراعي بمحلية ودالماحي

كشف الأستاذ محمد جيلاني معتمد محلية ود الماحي بالنيل الأزرق عن افتتاح فرع البنك الزراعي بالمحلية مطلع يناير2019 م .

وقال في تصريح لسونا إن افتتاح الفرع بحاضرة المحلية وجد المباركة والموافقة من مديري فرعيات البنوك بالولاية لدى زيارتهم للمحلية مؤخرا برئاسة مدير بنك السودان بالولاية..ووقوفهم على البنيات التحتية بالمحلية الوليدة وتلمسوا الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحلية تمهيداً لقيادة مشروعات كبرى على الصعيد الإقتصادي في المجالات الزراعية والحيوانية والمعدنية والسياحية .

واضاف أن الوفد تفقد الموارد والثروات والبنى التحتية بمدن المحلية المختلفة وتم التأمين على إرسال فرق فنية لعمل دراسات جدوى للمشروعات المرتقبة وانه تم الاتفاق على ان يتم تبني بعضها من قبل المؤسسات المصرفية و عرض مقترحات المشروعات الأخرى للمستثمرين وشركات القطاع الخاص.

ووعد مدير فرع بنك أم درمان الوطني بتركيب صراف آلي بود الماحي قبل نهاية العام الجاري تسهيلا ودعما للخدمات المالية والمصرفية بالمحلية.

وأشاد المعتمد بالزيارة والخطوات التي تم الاتفاق عليها مما يعد نقطة تحول كبرى للمحلية من خلال توفير الخدمات المصرفية تمكينا للانطلاق بالتنمية التي تشهدها المحلية بشتى المجالات.

وكشف عن انتظام العمل بتشييد طريق ود الماحي العزازة والمرحلة الثانية من طريق ود الماحي الكدالو، معربا عن تقديره لدعم ومساعي قيادة حكومة الولاية

وحرصها على توفير الوقود دعما لاستمرارية العمل.

واضاف ان نهاية العام الحالي ستشهد اكتمال استقرار خدمات الامداد المائي بالمحلية، لافتا الى أن العمل جارٍ لوضع اللمسات النهائية والترتيب لافتتاح 5 مشروعات كبرى ضمن مشاريع الهيئة الخيرية (الاستاد -المزرعة النموذجية- الفندق – محطة الوقود -المنتزه العائلي) في فبراير المقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)