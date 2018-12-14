هيئة شباب الأحزاب :الحوار المخرج من الأزمات

اصدرت هيئة شباب الأحزاب ولاية الخرطوم بياناً الي جماهير

الشعب السوداني تنادي فيه – وفق سونا – بضبط النفس وعدم الإلتفات إلى الدعاوي باعمال تخريبية تؤدي إلى الخراب والدمار.

وفيما يلي نص البيان :

لا يخفى عليكم ما يمر به الوطن العزيز من ضائقة إقتصادية خانقة وكما تعلمون أن الأوطان تُبنى بسواعد بنوها لا غيرهم وكذلك تخرب بضيق صدورهم والإلتفات إلى الخراب والدمار الذي يضر الوطن ولا يخدم قضية، ودونكم بلاد غابت عن خارطة العالم بسبب التسرع والإنحراف وراء دعاوى الحرية والرفاهية فلم يجدوا بلدا ولا أمنا

شعبنا الأبي .

ونحن إذ نستشرف مناسبة قومية قدم فيها أبناء وطننا الحبيب من الرعيل الأول التضحيات ومهروا ذلكم السفر الوضئ بدمائهم الزكية ندعوكم إلى ضبط النفس وعدم الإلتفات إلى تلكم الدعاوى مجهولة المصدر ذات الاجندة الخفية الداعية لتخريب البلاد وزعزعة الأمن والاستقرار.

جماهير شعبنا المفضال

نحن في هيئة شباب الأحزاب موقفنا واضح ونقول ان الوفاق والحوار الذي انتظم بالساحة السياسية هو المخرج من كل الأزمات.

نعم للوفاق

نعم للحوار

لا للخراب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)