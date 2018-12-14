والي كسلا يمتدح دور المواطن وتفهمه للأوضاع

أكد والي ولاية كسلا رئيس المؤتمر الوطني الاستاذ آدم جماع ادم ان مرحلة البناء الحزبي ستتم بشفافية مطلقة لاختيار القوي الامين الذي يقود الحزب في المرحلة المفصلية المقبلة التي تحتاج الى تقوية البناء الحزبي وإعلاء شأن الوطن وتقوى الله ورفض القبلية والجهوية،

جاء ذلك لدى مخاطبته لقاء النصرة والمؤازرة الذي نظمته اللجنة العليا للبناء الحزبي بمحلية كسلا لقواعد المرأة بالضفة الغربية لمدينة كسلا في اطار عمليات البناء الحزبي واعادة الهيكلة الحزبية التي سيدشنها المؤتمر الوطني خلال اليومين .

وقال الوالي خلال اللقاء الذي تم بمشاركة كافة قيادات الحزب – وفق سونا – إن المرأة ظلت الركيزة الاساسية التي تنبني عليها عمليات التغيير سواء داخل الحزب أو الحياة العامة. واضاف أن المؤتمر الوطني حزب رائد ووعاء جامع لكل ابناء السودان ويعيش حالة من التماسك الداخلي رغم الظروف التي تشهدها البلاد خاصة الاقتصادية، متطرقا للتحديات التي تواجه البلاد والظروف الاقتصادية، معربا عن تقديره للشعب السوداني وعضوية الحزب لتفهمهم للأوضاع التي تعاني منها البلاد التي تمثل ازمة عابرة وستمضي الى حالها، داعيا الحاضرين للالتفاف حول القيادة والعمل على فوز مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة القادمة.

واوضح رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني بالولاية محمد طاهر سليمان بيتاي أن المؤتمر الوطني قدم انجازات وخدمات ومشروعات تنموية مختلفة. وقال إن الحزب يمضي بخطى ثابتة للمرحلة المقبلة . ودعا عضوية الحزب للالتفاف حول قيادة الحزب من اجل خوض المرحلة القادمة والعمل على تقوية الصف الداخلي للحزب.

واوضح رئيس المؤتمر الوطني بمحلية كسلا معتصم عثمان محمد صالح أن ضربة البداية لمؤتمرات البناء القاعدي على مستوى المحلية من الضفة الغربية بقطاع المرأة تأكيد على وجود عضوية الحزب والعمل على زيادة تقوية الصف الوطني. وطمأن القيادة أن القواعد تعلن الجاهزية الكاملة للبناء القاعدي واعلان المباركة لترشيح المشير عمر البشير لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)