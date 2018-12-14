كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أثيوبيا ستبدأ سحب قواتها بعيدا عن الحدود مع إريتريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واندلعت الحرب بين البلدين في 1998 بسبب خلاف على الحدود وقضايا أخرى مما أسفر عن مقتل نحو 80 ألف شخص قبل أن يتوقف القتال في عام 2000 باتفاق سلام أثار جدلاً، واستمر التوتر بسبب وضع الحدود رغم الاتفاق حتى العام الجاري الذي عرض فيه رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد إنهاء الأزمة في إطار حزمة من الإصلاحات التي أعادت رسم الخريطة السياسية في بلاده.
وأضاف دينيرو "لا حاجة للإبقاء على قواتنا هناك (على الحدود)، هناك ضرورة لنشرها في مكان آخر".
وكان أبي أحمد قد أعلن في سبتمبر الماضي خطة سحب القوات الأثيوبية والإريترية من على الحدود، وقال قائد العمليات الخاصة في قوات الدفاع الوطني الإثيوبية اللفتنانت جنرال مولا هايلي مريم، في مؤتمر صحفي "في إطار إعادة هيكلة الجيش، يتم تنفيذ تغييرات فيما يتعلق بمواقع الانتشار".
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