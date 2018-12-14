كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: من المتوقع ارتفاع عدد النازحين من فنزويلا إلى 5 ملايين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال مبعوث الأمم المتحدة لشؤون أزمة الهجرة بفنزويلا، إدواردو شتاين إن "الفنزويليين الذين التقيتهم خلال زياراتي تحدثوا عن الجوع وانعدام الرعاية الصحية وعدم الأمان والتهديدات والخوف"، وأضاف أن "كل هؤلاء لم يجدوا خياراً آخراً سوى الرحيل من بلادهم وأحياناً السير على الأقدام لأيام سعياً للعيش بكرامة ومن أجل بناء مستقبل".
وعرضت الوكالتان ومنظمات إغاثة أخرى خطة أزمة إقليمية لعام 2019، مطالبة الدول المانحة بتمويل ميزانية قدرها 738 مليون دولار، وسيخصص حوالي نصف المبلغ كمساعدات طارئة للفنزويليين.
وسيوجه 30% من المبلغ إلى عمليات دمج الفنزويليين في دولهم المضيفة إذ تتوقع منظمات الإغاثة أن الأمر سيستغرق سنوات إلى أن يكون بإمكانهم العودة إلى بلادهم، في حين سيخصص المبلغ المتبقي إلى تقديم المساعدة للمجتمعات المضيفة التي تتحمل فوق طاقتها من أجل حماية المهاجرين الذين يتهددهم خطر التعرض لتجارة البشرة والاستغلال الجنسي طوال رحلاتهم.
ومن الوجهات الرئيسية للمهاجرين كولومبيا والإكوادور وبيرو، وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية قاسية تتسبب في نقص الأغذية والأدوية.
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