كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة أوروبية ترفض شطب حماس من قائمة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المحكمة العامة لدول الاتحاد الأوروبي، رفضها التماساً قدمته حركة حماس احتجاجاً على تصنيف الاتحاد الأوروبي لها كمنظمة إرهابية، وتجميد أصول مملوكة لها في الاتحاد الأوروبي.

وقررت المحكمة العامة لدول الاتحاد الأوروبي، إدراج الحركة على قائمة التنظيمات الإرهابية، وتجميد أصول وحسابات لها، بعد أحداث تدمير برجي التجارة في أمريكا سبتمبر عام 2001.

ونجحت حماس عام 2017 في الحصول على قرار من محكمة العدل الأوروبية، بإلغاء تصنيفها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وهو القرار الذي ألغته المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي فيما بعد، وهي أعلى محكمة في أوروبا. وقالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، إن "إجراءات تجميد أموال حماس منطقية ولا تشكل انتهاكاً لحقوقها، والهدف منها هو مواجهة التهديدات التي تشكلها الأعمال الإرهابية على السلم والأمن الدوليين".