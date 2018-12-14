كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة أوروبية ترفض شطب حماس من قائمة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونجحت حماس عام 2017 في الحصول على قرار من محكمة العدل الأوروبية، بإلغاء تصنيفها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وهو القرار الذي ألغته المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي فيما بعد، وهي أعلى محكمة في أوروبا.
وقالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، إن "إجراءات تجميد أموال حماس منطقية ولا تشكل انتهاكاً لحقوقها، والهدف منها هو مواجهة التهديدات التي تشكلها الأعمال الإرهابية على السلم والأمن الدوليين".
وتحاول حركة حماس مواجهة إدراجها على قوائم الإرهاب في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تدرجها الأخيرة على قوائم الإرهاب، فيما رصدت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات حول نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري.
شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة أوروبية ترفض شطب حماس من قائمة الإرهاب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .