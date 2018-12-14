كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون: فرنسا في حاجة إلى الهدوء والنظام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل جولة خامسة متوقعة من احتجاجات السترات الصفراء، إن "فرنسا في حاجة إلى الهدوء والنظام وأن تعود للعمل بشكل طبيعي".

وذكر أنه استمع لما كان يتعين على المتظاهرين أن يقولوه، وأنه قدم استجابة قصيرة الأجل وكذلك أطلق حواراً وطنياً هاماً بشأن السياسات العامة في أنحاء البلاد.