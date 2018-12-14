كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران ترحب بوقف إطلاق النار غرب اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحبت إيران باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بشأن ميناء الحديدة بغرب اليمن بين المتمردين المدعومين من طهران والحكومة اليمنية. وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة: إن "ذلك اتفاق مهم للغاية ويعطي بارقة أمل لمزيد من المفاوضات إلى أن يتم التوصل لحل نهائي للصراع". وعبر عن أمله في أن يصبح تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن الآن أمرا ممكنا. وكان الحوثيون وممثلو الحكومة اليمنية، قد توصلوا أمس الخميس لاتفاق في السويد ينص على وقف لإطلاق النار في ميناء الحديدة وإعادة انتشار للقوات بشكل متبادل.

شكرا لقرائتكم خبر عن إيران ترحب بوقف إطلاق النار غرب اليمن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .