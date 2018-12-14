كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنوب السودان: لا نعتمد على الدعم الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت الولايات المتحدة قد أكدت أمس أنها لن تقدم قروضاً مالية أو المزيد من مواردها إلى حكومة جنوب السودان لمنع من وصفتهم بـ"القادة المفسدين" من الاستمرار في ارتكاب المزيد من أعمال العنف، وجاء ذلك خلال خطاب ألقاه مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أمس حول الاستراتيجية الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب نحو أفريقيا.
وأوضح بولتون، أن واشنطن قدمت لوحدها مساعدات إنسانية لجنوب السودان تقدر قيمتها بـ3.76 مليار دولار، في الفترة من 2014-2018، مشدداً على أن الموارد التي قدمتها واشنطن إلى جنوب السودان لم تساهم في وقف العنف أو إقامة حكم يقوم على الشفافية وتنمية مستقرة.
وكان فرقاء جنوب السودان قد وقعوا في 5 سبتمبر الماضي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، على اتفاق نهائي للسلام، بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومة للتنمية بشرق أفريقيا "إيجاد"، وانفصل جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهد منذ 2013 حرباً أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة أخذت بُعداً قبلياً.
شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب السودان: لا نعتمد على الدعم الأمريكي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .