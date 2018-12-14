كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد الفلسطينيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما أدان التحريض ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا أن تلك الممارسات اللاشرعية لن تؤدي إلا إلى زيادة التوتر والعنف.
وأشار إلى أن استمرار الاحتلال هو الخطر الأكبر على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا أن لا سلام شاملا من دون تلبية حق الفلسطينيين في الحرية من خلال العيش على ترابهم الوطني.
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