كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوجدانوف": الظروف ملائمة للبدء بعمل جدي لإعادة إعمار سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوجدانوف، أن الوقت مناسب للبدء في عملية إعادة الإعمار في سوريا.

وقال بوجدانوف، في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة: "نعتقد أن الظروف ملائمة للبدء بعمل جدي لإعادة إعمار البنى التحتية والاقتصادية التي دمرتها الحرب على سوريا خلال سبع سنوات وأكثر".

وتابع بوجدانوف: "لا نستبعد أن نشاهد استفزازات ومحاولات نسف الجهود لكن أعتقد أن الموقف الروسي واضح ومنسجم مع مطالب الشعب السوري".

وأضاف بوجدانوف: "خلال لقائنا بالأمس مع الرئيس الأسد، ناقشنا تفصيليا كل الشؤون السياسية وتنفيذ الاتفاقيات السابقة في إطار أستانا وسوتشي على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 والتفاهمات ومبادئ الشرعية الدولية المتعلقة باحترام سيادة البلد ووحدة الأراضي السورية وسلامتها… ونتفق مع أصدقائنا السوريين حول هذه المبادئ".

وردا على سؤال حول التهديدات التركية بشن عملية ضد الأكراد، قال بوغدانوف: "نحن على صلة مع جميع الأطراف بما فيها الأكراد في سوريا وغير سوريا".

وأشار بوجدانوف إلى أنه: "حتى داخل الصفوف الكردية هناك أكثر من رأي وهناك تعددية للآراء…الأمر الذي يؤدي إلى شلل في المواقف".

وحول المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، قال بوغدانوف: "نأمل أنه سيعمل بشكل جدي ومسؤول بالملف السوري".