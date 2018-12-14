كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. أمطار رعدية تجتاح تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت بعض المناطق في تونس، اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية بكميات كبيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

وكان قد أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي على صفحته الرسمية ''فيسبوك'' أنه ستتواصل مؤشرات الأمطار، اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018، بأغلب الجهات وخصوصا آخر النهار بالشمال حيث تنطلق الفاعلية الحقيقة للتقلبات الجوية و ذلك بتساقط أمطار رعدية بكميات هامة ومؤقتا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

وأضاف المرصد أن الوضع يتطلب اليقظة من حيث التساقطات بولايات جندوبة، باجة، بنزرت، تونس الكبرى، زغوان ونابل أما بالنسبة للوسط فكميات الأمطار عموما متوسطة، أما بالجنوب فتكون محلية ومتفرقة .

أما الرياح فستكون قرب السواحل، أثناء السحب الرعدية وبالجنوب أين تُصاحبها دواوير رملية محلية وتصل سرعاها إلى 70 كم/س، ويكون البحر شديد الاضطراب ، داعيا البحارة إلى ملازمة الحذر.

وأشار المعهد إلى أن هناك انخفاض مُرتقب اليوم في درجات الحرارة والرياح الغربية القادمة من الجزائر.