كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد محمود يوسف محمود نخلة، إثر إصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات عند مدخل مخيم الجلزون شمال البيرة.



وأفادت وزارة الصحة بأن الفتي نخلة "16 عاما" من مخيم الجلزون وصل بحالة حرجة للغاية برصاصٍ حي في البطن، إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله قبل أن يعلن عن استشهاده.



وأطلق الجنود النار على الفتى من مسافة قريبة، وحاولوا اعتقاله، لكن ضباط الإسعاف في جمعية الهلال الأحمر تمكنوا من سحبه، ونقلوه بعد أكثر من نصف ساعة من المناوشات مع الجنود، إلى مسنشفى رام الله الحكومي.

