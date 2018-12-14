أردوغان للسعودية: سلمونا قتلة خاشقجي إذا عجزتم عن محاكمتهم

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السلطات السعودية بإرسال الضالعين في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي إلى تركيا لمحاكمتهم.

وأضاف أردوغان أن رفض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تسليم المتهمين راجع لإدراكه من ستشمله الاتهامات.

وأضاف الرئيس التركي في كلمة أمام المؤتمر الثاني لرابطة “برلمانيون لأجل القدس” المنعقد في إسطنبول مخاطبا سلطات الرياض “إذا كنتم غير قادرين على محاكمة مرتكبي الجريمة فلا بد أن تتولى محاكم إسطنبول التي شهدت الجريمة هذا الأمر وفق القانون الدولي”.

وأشار أردوغان في كلمة أخرى ألقاها بمؤتمرلمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول إلى أن التسجيلات الصوتية المتعلقة بجريمة خاشقجي تظهر ضلوع مقربين من ولي عهدالسعودية محمد بن سلمان في الجريمة، مضيفا أن قاتل خاشقجي معروف بالنسبة إليه، وأن موضوع مقتله ليس أمرا هينا يمكن نسيانه.

ووجه الرئيس التركي انتقادا غير مباشر للنائب العام السعودي سعود المعجب قائلا إنه لم يقدم أي معلومات إلى نظيره التركي، وعوضا عن ذلك “غادر تركيا بخمس حقائب مليئة بالحلويات، فالأمور التي تهمه غير التي تهمنا”.

مجلس الشيوخ

وأضاف الرئيس التركي أنه بعد اتهام مجلس الشيوخ الأميركي الإدارة السعودية بالتورط في قضية خاشقجي وبعد حديث مندوبة أميركا بمجلس الأمن نكي هيلي الصريح في هذا الشأن “فقد بلغ الأمر مرحلة متقدمة، وستتكشف العديد من الأمور”.

بشأن تصويت مجلس الشيوخ الأميركي أمس الخميس على قرار يحمل ولي العهد السعودي مسؤولية قتل خاشقجي قال أردوغان “تابعنا ما جرى أمس في مجلس الشيوخ الأميركي، والأمر لن يتوقف على ذلك بل سيتواصل ويتطور، لأننا أمددنا الأميركيين وجهاز استخباراتهم بكل المعلومات، ومستعدون لتقديمها أيضا إلى كل من يطلبها، وهدفنا من ذلك تحقيق العدالة، فهي الأساس في كل شيء”.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي ذو الأغلبيةالجمهورية قد تبنى الخميس بالإجماع قرارا يحمل محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل الصحفي السعودي.

وينص القرار -الذي تم تبنيه بالتصويت الشفهي- على أن الكونغرس “يعتقد أن ولي العهد محمد بن سلمان هو المسؤول عن مقتل خاشقجي”، كما شدد على ضرورة محاسبة المملكة العربية السعودية أي شخص متورط في مقتله.