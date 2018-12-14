بنهيمة «يلتحق» بحزب الاستقلال

إدريس بنهيمة، المدير السابق لشركة الخطوط الملكية المغربية ووالي الدار البيضاء السابق، بدأ يظهر إلى جانب الاستقلاليين، خاصة مع رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، وخلال لقاء سابق ظهر مع نزار بركة، الأمين العام للحزب.
بل إنه، خلال الندوة الصحافية التي عقدتها رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أخيرا، أدلى بتصريح مصور باللغة العربية، هاجم فيه مشروع القانون المالي 2019، منتقدا الحكومة، ومعتبرا أن إجراءات المشروع لا يجيب عن التحديات الاجتماعية.
قيادي استقلالي أكد لـ«أخبار اليوم» أن بنهيمة ينشط في إطار رابطة الاقتصاديين، وأن هناك من يتحدث عن استعداده للعب دور سياسي مستقبلا، إلى درجة أن موقع «QUID» رشحه ليكون رئيس الحكومة المقبل.
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