وجه القضاء الإسباني، تهمة التهرب الضريبي إلى المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا، وفقما أعلنه متحدث باسم المدعي العام الجمعة.
وقالت وكالة أوروبا للصحافة إن المدعي زعم بأن المغنية تهربت من دفع أكثر من 14.5 مليون يورو (16.34 مليون دولار) خلال فترة مدتها 3 أعوام، عاشت خلالها في إقليم كتالونيا شمال شرقي البلاد.
وتعد هذه أحدث قضية لشخصية مشهورة تتهم بالتهرب من الضرائب في إسبانيا، بعد التحقيق في أمر لاعبي كرة القدم الشهيرين ليونيل ميسيوكريستيانو رونالدو.
وشاكيرا مرتبطة بنجم دفاع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه منذ عام 2011، ولديهما طفل وطفلة.
شكرا لقرائتكم خبر عن تهمة التهرب الضريبي تلاحق شاكيرا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .