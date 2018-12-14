تهمة التهرب الضريبي تلاحق شاكيرا

وجه القضاء الإسباني، تهمة التهرب الضريبي إلى المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا، وفقما أعلنه متحدث باسم المدعي العام الجمعة.

وقالت وكالة أوروبا للصحافة إن المدعي زعم بأن المغنية تهربت من دفع أكثر من 14.5 مليون يورو (16.34 مليون دولار) خلال فترة مدتها 3 أعوام، عاشت خلالها في إقليم كتالونيا شمال شرقي البلاد.

وتعد هذه أحدث قضية لشخصية مشهورة تتهم بالتهرب من الضرائب في إسبانيا، بعد التحقيق في أمر لاعبي كرة القدم الشهيرين ليونيل ميسيوكريستيانو رونالدو.

وشاكيرا مرتبطة بنجم دفاع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه منذ عام 2011، ولديهما طفل وطفلة.