فيسبوك تكشف عيبًا عرّض خصوصية أكثر من 6 مليون مستخدم للخطر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أنها اكتشفت عيبًا عرّض خصوصية ما يصل إلى 6.8 مليون مستخدم للخطر، مؤكدة أنها تمكنت من إصلاح المشكلة، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت الشركةُ إن العيب المُكتشف أثر على نحو 6.8 مليون شخص، استخدموا كلمات المرور الخاصة بالموقع في التعامل مع تطبيقات خارجية مرتبطة بالصور، مُشيرة إلى أن العيب؛ ربما أثر على ما يصل إلى 1500 تطبيق صممها 876 مطورا.

وأضافت فيسبوك أن بعض التطبيقات ربما دخلت على مجموعة أكبر من الصور عن المعتاد لمدة 12 يوما في الفترة بين 13 و25 أيلول/ سبتمبر.

وسمح العيب المُكتشَف بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، للتطبيقات، بالاطلاع على صور ملايين المستخدمين في فيسبوك، حتى لو كانت منشورة بدرجة عالية من الخصوصية.

يُذكر أن فيسبوك، يُتيح للتطبيقات بشكل عام الحصول على إذن المستخدمين والوصول إلى الصور التي تمت مشاركتها في صفحاتهم، إلا أن هذا الخطأ، أتاح لمئات التطبيقات الوصول إلى صور تحظى بقدر كبير من الخصوصية.