الأهلي يفوز على جيما الإثيوبي في البطولة الإفريقية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٨ م
حقق فريق الأهلي فوزا سهلا على منافسه جيما الإثيوبي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، أحرز هدفي المباراة ناصر ماهر في الدقيقة 8، وأضاف مروان محسن الهدف الثاني في الدقيقة 38. بدأ الأهلي المباراة بضغط هجومي على دفاعات جيما الإثيوبي، وسرعان ما نجح ناصر ماهر لاعب الفريق الشاب في ترجمة هذه السيطرة، وتمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، بعد متابعة تسديدة كريم نيدفيد التي ارتدت من القائم.
وواصل الأهلي سيطرته على اللقاء، ونجح مروان محسن في تسجيل الهدف الثاني للأهلي، بعدما أحسن التعامل مع تمريرة رائعة من أحمد حمودي، وسددها بمهارة في الشباك معلنا عن الهدف الثاني في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين دون رد. الأهلي دخل الشوط الثاني بنفس طريقة اللعب والضغط، كما كانت معظم فترات
وواصل الأهلي سيطرته على اللقاء، ونجح مروان محسن في تسجيل الهدف الثاني للأهلي، بعدما أحسن التعامل مع تمريرة رائعة من أحمد حمودي، وسددها بمهارة في الشباك معلنا عن الهدف الثاني في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين دون رد.
الأهلي دخل الشوط الثاني بنفس طريقة اللعب والضغط، كما كانت معظم فترات الشوط الأول، وأهدر محمد شريف فرصة تسجيل هدف ثالث للأهلي بعدما لعب كرة برأسه لكنها مرت فوق العارضة، وكاد مروان محسن يُسجل هدفًا ثانيًا له في الدقيقة 83، بعدما تلقى تمريرة جيدة من ميدو جابر، وسدد من جانب الحارس، لكن ارتطمت بالقائم.
ويواجه الأهلي نظيره جيما الإثيوبي مباراة الإياب خلال أحد أيام 21-22-23 من شهر ديسمبر الجاري في إثيوبيا.
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