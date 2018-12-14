انت الان تتابع إصابة 46 فلسطينيا برصاص الاحتلال في قطاع غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٧ م

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بإصابة 46 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصحفي ومسعف بقنبلة غاز بشكل مباشر، خلال مواجهات قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية، أن قوات الاحتلال المتمركزة في مواقعها العسكرية على طول الحدود الشرقية للقطاع، أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلّف بالمطّاط والغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين شرق مدينة غزة، وشرق مخيم البريج وسط القطاع، وبلدة جباليا شماله، ما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص الحي وفتى بجروح وُصفت بالطفيفة، وآخرين بالاختناق تمّ علاجهم ميدانيا. ?

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة مواطنين فلسطينيين، ثلاثة من داخل منزلهم في المنطقة الصناعية لمدينة "البيرة" بمحافظة رام الله، واثنان من داخل سيارة خاصة.وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال اعتقل رمضان الحلبي، وهو عم الشهيد مهند الحلبي (الذي كان استشهد في القدس في أكتوبر من