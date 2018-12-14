«كوماندوز» كوريا الشمالية.. رجال أقوى من «المعدات»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تعاني القوات المسلحة في كوريا الشمالية من تهالك معداتها، إلا أنها اعتمدت على العنصر البشري لتعويض هذا النقص، حيث تمتلك 200 ألف جندي من جنود القوات الخاصة.

حافظت كوريا الشمالية لعقود من الزمن على قوة أفرع قواتها المسلحة بداية من الدبابات إلى المشاة، والمدفعية، والقوات المحمولة جوا وصولا إلى القوات الخاصة، إلا أن القوات التقليدية للبلاد واجهت مشكلة تقادم المعدات ونقص الإمدادات بعد انتهاء الحرب الباردة، فعلى سبيل المثال، تمتلك كوريا الشمالية عددا قليلا جدا من الدبابات من طراز "تي 72 " السوفيتية الصنع في السبعينيات، كما أن بقية الفرق المدرعة في بيونج يانج تعاني من نفس المشكلة، مما يجعلها أضعف من القوات الأمريكية والكورية الجنوبية، ردا على ذلك، زادت كوريا الشمالية من أهمية قواتها الخاصة.

وأشارت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية إلى أن البلاد تحتفظ بنحو 30 لواء من القوات الخاصة، تم تدريبها للقيام بمهام تتراوح بين التسلل عبر المنطقة منزوعة السلاح، إلى مهام الإبرار والاغتيال. ويقوم مكتب تدريب المشاة الخفيفة، وهو جزء من الجيش الشعبي الكوري، بنفس مهام مركز قيادة العمليات الخاصة الأمريكية،

وأشارت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية إلى أن البلاد تحتفظ بنحو 30 لواء من القوات الخاصة، تم تدريبها للقيام بمهام تتراوح بين التسلل عبر المنطقة منزوعة السلاح، إلى مهام الإبرار والاغتيال. ويقوم مكتب تدريب المشاة الخفيفة، وهو جزء من الجيش الشعبي الكوري، بنفس مهام مركز قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، وينسق بين القوات الخاصة والقوات الجوية وسلاح البحرية. ومن بين 200 ألف "كوماندوز" كوري شمالي، ينتمي حوالي 150 ألف منهم إلى وحدات المشاة الخفيفة، مهمتهم التسلل عبر الخطوط الأمامية للعدو لشن هجمات خلف خطوط العدو، فالتضاريس في كوريا الشمالية تفسح المجال لمثل هذه الأساليب، وكذلك شبكة الأنفاق التي حفرتها البلاد في المنطقة المجردة من السلاح. ومن بين ألوية القوات الخاصة في كوريا الشمالية، هناك 11 لواء مشاة خفيفة، كما أن هناك وحدات أصغر للمشاة الخفيفة مدمجة داخل كل فرقة من فرق الجيش الكوري الشمالي. تطوير صواريخ كوريا الشمالية يعلن فشل ترامب خارجيًا وهناك 3 ألوية أخرى من قوات المظلات، تقوم بعمليات استراتيجية تشمل الإبرار للاستيلاء على النقاط والبنى التحتية الحيوية، وفي حالة نشوب حرب مع كوريا الجنوبية، سيكون لهذه القوات دورا في السيطرة على المطارات ومباني الحكومة والطرق الرئيسية والسريعة لمنع تخريبها، وينقسم كل لواء إلى 6 كتائب مظلات بقوة إجمالية تبلغ 3500 جندي. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد لدى كوريا الشمالية ما يقدر بـ 8 "ألوية قناصة"، يتألف كل منها من 3500 جندي تقريبا، مقسمين إلى 7كتائب من "القناصة". وتلبي هذه الوحدات مجموعة متنوعة من الأدوار وتتشابه مهامها تقريبا مع مهام قوات الصاعقة الأمريكية والقوات البحرية الخاصة، وعلى عكس نظرائهم الأمريكيين، تستطيع بعض هذه الوحدات القيام بمهام القتال التقليدية للقوات الجوية والبحرية والبرية. وأشارت المجلة إلى أنه يتم تدريب ألوية القناصة على الاستطلاع الاستراتيجي وما يسمى مهام "الاشتباك المباشر"، التي تشمل الاغتيال، والغارات ضد الأهداف العسكرية والاقتصادية المهمة، والتخريب، واستخدام أسلحة الدمار الشامل، وشن حرب عصابات ضد الجيش الكوري الجنوبي. جندي منشق يكشف مدى ولاء شباب كوريا الشمالية لـ«كيم» وأخيرا، يضم مكتب الاستطلاع 4 كتائب استطلاع منفصلة، يتم تدريب هذه الكتيبة المكونة من 500 رجل، على قيادة الجيش في المنطقة منزوعة السلاح، ولديهم معرفة جيدة بكل الدفاعات في هذه المنطقة. وذكرت "ناشيونال إنترست" أن كوريا الشمالية تمتلك مجموعة كبيرة من الوسائل، للوصول إلى خلف خطوط العدو، فبالنسبة للقوات البرية، فإن إحدى الوسائل الواضحة للتسلل إلى كوريا الجنوبية هي الأنفاق غير المكتشفة في المنطقة منزوعة السلاح. وعن طريق البحر، تمتلك بيونج يانج القدرة على نقل نحو 5 آلاف جندي في نقلة واحد، باستخدام السفن التجارية وسفن الإنزال من طراز "نامبو"، كما لديها أسطول من 130 حوامة من فئة "كونج بانج" وغواصات "سانج أو" و"يونو". وعن طريق الجو، تمتلك كوريا الشمالية أسطولا عاديا يضم 200 طائرة نقل من طراز "آن 2 كولت"، قادرة على الطيران المنخفض والبطيء لتجنب الرادارات، ويمكن لكل واحدة منها حمل ما يصل إلى 12 جندي كوماندوز، والهبوط على أراض وعرة بالمظلات. زعيم كوريا الشمالية يتحدى.. ويشهد اختبار سلاح جديد ولدى النظام أسطول يتكون من حوالي 250 طائرة هليكوبتر للنقل، معظمها من دول الاتحاد السوفيتي السابقة، ولكنها تضم أيضا طائرات هليكوبتر من طراز "هيوز 500 إم دي" تم شراؤها بطريقة غير مشروعة.

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