انت الان تتابع صلاح بعد الفوز بجائزة BBC: أريد تحقيق لقب مع ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٤ م

أعرب الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بالفوز بجائزة BBC لأفضل لاعب في إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، وتحدث صلاح خلال مقابلة تليفزيونية عقب التتويج بالجائزة قائلاً: "سعيد بما يحدث لي وأعيشه، لكن هدفي في الفترة المقبلة هو أن أحقق أي لقب مع فريق ليفربول.. أريد أن أطور من مستواي، الكل متحفز، علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث." وأضاف "أفضل لحظاتي في 2018؟ ربما مباراة روما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هي الأفضل، أو مباراة توتنهام التي سجلت فيها هدفين.. كل مباراة أسجل فيها ويفوز فريقي هي الأفضل بالنسبة لي".

وتوج محمد صلاح، نجم ليفربول، بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لأفضل لاعب إفريقي في عام 2018، وتفوق الفرعون المصري، على زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني، والمغربي مهدي بنعطية، مدافع يوفنتوس، والغاني، توماس بارتي لاعب أتليتكو، والسنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي. وتعد هذه هي المرة الثانية