انت الان تتابع إثيوبيا: سد النهضة يحتاج 4 سنوات إضافية حتى يكتمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٣ م

قال مدير مشروع سد النهضة الإثيوبية، كفلي هورو، إنه سيتم الانتهاء من بناء سد النهضة الإثيوبية، الذي تم بناؤه على طول نهر النيل، في عام 2022. وكان من المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء السد، الذي تم فيه إطلاق البناء في أبريل 2011، في عام 2017. وأدلى مدير المشروع بهذه الملاحظة خلال اجتماع عقد في أديس أبابا حول التقدم المحرز في مشروع. وأوضح أن أعمال البناء جارية دون انقطاع، فإن سد النهضة الذي تبلغ تكالفه 4.8 مليون دولار سوف يحتاج إلى أربع سنوات إضافية حتى يكتمل.

وجاء التقييم بعد تركيب الأعمال الميكانيكية والكهربائية التي وصفها المسؤولون بأنها واحدة من أكثر الأعمال تقدما في السد، من جانب شركة ميتال وإسنادها إلى مقاولين آخرين.وفي نوفمبر الماضي، أعتقل رئيس سابق لمجموعة ميتيك الصناعية التي يديرها الجيش، والمسؤولة عن تشييد سد النهضة، مؤكدة أن العشرات من مسؤولي الأمن