انت الان تتابع انقلاب «ميكروباصين» في بني سويف.. وإصابة 28 شخصًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حفيظ ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٣٦ م
أصيب 28 شخصا، اليوم الجمعة، فى حادثين متفرقين، لانقلاب سيارتين "ميكروباص"، أولاها بالطريق الصحراوي الشرقي باتجاه محافظة بني سويف أمام كافتيريا الفهد، والثاني بطريق بنى سويف الزعفرانة الجديد، في الكيلو 100 اتجاه الزعفرانة. تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادثين انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 28 شخصًا، الذى وجه بسرعة نقل المصابين، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بخمس سيارات إسعاف إلى محل الواقعة.
ومصابو الحادث الأول، هم "آية عبد الله 19 سنة، ومنى سليم 45 سنة، ومرزوقة عشرى 38 سنة، وصلاح عبد العظيم 38 سنة، ومحمد دياب 46 سنة، ونجلاء صلاح 21 سنة، وعبد الله أحمد 53 سنة، وأحمد جابر، 22 سنة، محمد صلاح 21 سنة، وعطيات محمد 60 سنة، وأسماء محمد 24 سنة، وعادل مصطفى". ومصابو الحادث الثاني، هم: "وائل حمدى
ومصابو الحادث الأول، هم "آية عبد الله 19 سنة، ومنى سليم 45 سنة، ومرزوقة عشرى 38 سنة، وصلاح عبد العظيم 38 سنة، ومحمد دياب 46 سنة، ونجلاء صلاح 21 سنة، وعبد الله أحمد 53 سنة، وأحمد جابر، 22 سنة، محمد صلاح 21 سنة، وعطيات محمد 60 سنة، وأسماء محمد 24 سنة، وعادل مصطفى".
ومصابو الحادث الثاني، هم: "وائل حمدى 37 سنة، وخالد عبد اللطيف 24 سنة، وأحمد عبد الرحمن 19 سنة، ومحمد عيد 21 سنة، وعبد الرحمن أحمد 70 سنة، ومحمود حسن 15 سنة، وسيد محمد محمد 35 سنة، وخالد علي فرج، 53 سنة، وسيد علي عبد المجيد 17 سنة، وعبد الباسط شعبان ناصر 18 سنة، وحسن محمود يوسف 40 سنة، مجدي صبحي إبراهيم 34 سنة، وإسلام إسماعيل أحمد 25 سنة، والسيد عاطف الصحاح 16 سنة، وادهم حارس محمود 28 سنة".
وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف العام، وتم تحرير محضرين بالواقعتين.
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