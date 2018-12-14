فشل مساعي حماس لإلغاء تصنيفها منظمة إرهابية

رفضت محكمة أوروبية، الجمعة، طعناً تقدمت به حركة حماس؛ احتجاجاً على تصنيف الاتحاد الأوروبي لها منظمة إرهابية.

وقضت المحكمة الأوروبية العامة برفض مساعي حماس، لإنهاء تجميد مفروض على أصول مملوكة لها في الاتحاد الأوروبي في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة.

ويعد حكم المحكمة ومقرها لوكسمبورج، المرحلة الأخيرة من معركة قانونية طويلة بين الاتحاد الأوروبي وحماس، التي تعارض العقوبات المفروضة عليها من بروكسل.

وقالت ثاني أعلى محكمة أوروبية، الجمعة "بحكمها اليوم.. ترفض المحكمة العامة طعن حماس بخصوص قرارات المجلس (الأوروبي) بين عامي 2010 و2014 و(كذلك) في العام 2017".

وفي يوليو/تموز 2017، ألغت محكمة العدل الأوروبية قراراً سابقاً للمحكمة العامة يقضي بإزالة حماس من قائمة الكيانات الإرهابية، بسبب اتخاذ الاتحاد الأوروبي قراره استناداً إلى معلومات من وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت.

وخلصت محكمة العدل، أعلى محكمة أوروبية، إلى أن المحكمة العامة أخطأت في تطبيق القانون وعليها دراسة القضية مجدداً.

وفي الحكم الصادر، الجمعة، قالت المحكمة العامة إن الاتحاد الأوروبي يحق له إدراج حماس على قائمة الكيانات الإرهابية استناداً إلى قرار اتخذه وزير الداخلية البريطاني.