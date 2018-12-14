شاهد.. ماذا يفعل الجبير برفقة عبدالله بن زايد

ظهر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، برفقة الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية دولة الإمارات في جولة على فعاليات فورملا الدرعية.

وتعكس الصور متانة العلاقة الأخوية بين البلدين السعودي والإماراتي، في مشاركة كل منهما أفراح ومهرجانات الأخرى.

وانطلقت أمس الخميس 13 ديسمبر فعاليات مهرجان سباق السعوديّة للفورمولا إي الدرعية والتي تستمر أحداثها حتى يوم السبت المقبل 15 ديسمبر.

وفتحت الدرعية أبوابها للزوار ابتداءً من الساعة 4 عصراً والتي تحتضن مسار سباقات فورمولا إي الجديدة، وقرية الفورمولا إي ’أليانز إي فيليدج‘ التي تمتد على مساحة 180 ألف قدم مربع، إلى جانب مجموعةٍ متنوعة من المناطق الثقافية والترفيهية والتراثية، والمناطق المخصصة للمأكولات والتسوق.

وتواصلت فعاليات المهرجان الكبير اليوم الجمعة 14 ديسمبر، حيث فتحت الفعالية أبوابها في تمام الساعة 2 بعد الظهر، متيحة للزوار التمتع بأروع تجارب الفورمولا إي المليئة بالحماسة والتشويق، وذلك مع انطلاق الجيل الثاني من سيارات الفورمولا إي Gen 2 في الجولة المؤهلة الأولى، التي تُقام بين الساعة 2:30 و3 بعد الظهر، وذلك للمرة الأولى في التاريخ ضمن مسار الدرعية.