قرقاش: حملات الدوحة ضد السعودية ليست جديدة

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، اليوم الجمعة، أن الحملة القطرية الممنهجة ضد السعودية وقيادتها ليست بالجديدة أو الغريبة.

وقال قرقاش، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن تلك الحملة "إعادة انتاج لمنهج مسجل وموثق في استهداف الدوحة لجيرانها".

وأضاف: "والمنطقي أن الدور التركي في سعيه لاستهداف الرياض سيضر بموقع أنقرة في المنطقة وسيساهم في انحسار نفوذها".

وتابع قرقاش في سياق تغريدته أن "الغريب في الاستقطاب، الذي تشهده المنطقة، غياب المنطق وضياع البوصلة وتباين القول والفعل، فلنتمعن في من يدعي أنه يحمل لواء الديموقراطية وفي من يدعو لحرية الصحافة وفي من يوظف الخطاب الديني لأغراضه السياسية؟".