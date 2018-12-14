طقس الغد صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر حتى يوم الاثنين حيث يصبح ​الطقس​ متقلباً.

وتوقعت ان يكون طقس الغد صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ وانخفاض نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح الشمالية اعتباراً من بعد الظهر. يبقى خطر الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو 1700 م في الليل وساعات الصباح الاولى.

وتوقعت ان يكون طقس الأحد قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحول مساء الى غائم مع احتمال تساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة ليل الاحد/الاثنين. أما الاثنين فيكون غائم جزئيا الى غائم مع تساقط أمطار محلية وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات.