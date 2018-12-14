منسقية صيدا – الزهراني في القوات توزع 12 مساعدة مالية مدرسية وجامعية

قامت منسقية صيدا – ​الزهراني​ في القوات بتوجيهات من رئيس الحزب ​سمير جعجع​ بتوزيع 12 مساعدة مالية مدرسية وجامعية على طلاب من مختلف الإختصاصات بحضور الأب سليمان وهبي أمين سر ​أبرشية صيدا ودير القمر​ ل​طائفة الروم الملكيين الكاثوليك​ ممثِلاً سيادة المطران إيلي حدّاد. وشكر الأب سليمان وهبي بإسم صاحب السيادة المطران حداد ​حزب القوات اللبنانية​ وجعجع على هذه المبادرة التي اعتبرها تقليداً يتكرر كل عام لمساعدة ​الطلاب​ من أبناء الرعية الذين يواجهون مصاعب ​الحياة​ وفي طليعتها إرتفاع كلفة التعليم، معتبراً هذه المساعدات بمثابة تشجيع للطلاب على الإصرار لتحصيل عِلمِهم والوصول بأنفسهم إلى ما يُرضي ذاتهم من ثقافة ومعرفة تُتيح لهم مستقبلاً آمناً واستقراراً في حياتهم.

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