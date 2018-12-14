أيوب:الجامعة اللبنانية تقدم إمكانية التعليم لكل الشرائح الاجتماعية في كل لبنان

أكّد رئيس الجامعة ال​لبنان​ية البروفسور ​فؤاد أيوب​ ان " لا بد من أن أبدأ كلمتي هذه بإبراز دور الجامعة الوطنية في تنمية القدرات البشرية وفي تعزيز دور المؤسسات الوطنية، إضافة إلى التشبيك مع المنظمات الدولية في لبنان لا سيما منها التي تنشط في تفعيل عمل مواردنا ومؤسساتنا." وأشار إلى أن هذه الدورة كانت نتيجة تعاون ناجح بين: ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ التي تجهد إدارتها لتنمية وتطوير قدرات مواردها البشرية من أجل أداءٍ أفضل والمنظمة الدولية

وخلال حفل تخرّج أُقيم للمشاركين في برنامج التدريب المهني التنفيذي في " الدعم النفسي الإجتماعي والحوار والتماسك الإجتماعي"، هذا البرنامج الذي نتج عن تعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية و​المنظمة الدولية للهجرة​ و​الجامعة اللبنانية​ وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون في لبنان، في قاعة الإحتفالات في الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، شدّد ايوب في كلمته على أن هذه الدورة كانت نتيجة تعاون ناجح بين وزارة الشؤون الاجتماعية التي تجهد إدارتها لتنمية وتطوير قدرات مواردها البشرية من أجل أداءٍ أفضل والمنظمة الدولية للهجرة التي بذلت الجهد الكبير في التنظيم والمتابعة ورفد الدورة بخبرات أكاديمية وفنية مميزة لإنجاحها إيماناً منها بأن تنمية القدرات والطاقات في المؤسسات العامة اللبنانية هو عمل جوهري للمساهمة في تنمية لبنان والجامعة اللبنانية من خلال معهد ​العلوم​ الاجتماعية الذي عودنا دوماً أن يؤدي واجبه الأكاديمي كما عهدنا وأكثر، كما أنها حاضرة دوماً لتقديم كل ما تستطيع ضمن امكانياتها لضمان نجاح دورها في التنمية المجتمعية.

ولفت أيوب الى ان" بالنسبة للجامعة اللبنانية أقول إنه وبعد نيلنا الاعتماد من المجلس الأعلى لتقييم البحوث و​التعليم العالي​ الفرنسي HCERES والتي جاء في نتيجتها "أن الجامعة اللبنانية تقدم إمكانية التعليم لكل الشرائح الاجتماعية في كل أنحاء لبنان وفي كل مجالات المعرفة من خلال الأساتذة المؤهلين وتعكس صورتها ثروة لبنان المتعدد الثقافات وتلبي معايير الاعتماد بمستوى جيد من الجودة". واضاف ان "هذا الاعتماد يُحمّلنا مسؤولياتٍ أكبر في الدور الذي نقوم به أكاديمياً واجتماعياً. وهذا الدور الأكبر أترجمه بمسؤوليتنا الاجتماعية التي نحاول أن نطورها لنحصد أيضاً معايير الجودة في أدائها."

وختم قائلاً:" نحن نتطلع إذاً للمساهمة في بناء مجتمع يؤمّن لأبنائه حقَّ التطلع للرفاه ونحن دوماً حاضرون لكل ما ينفع مؤسساتنا ووطنا لبنان."

وفي ختام الحفل جرى توزيع الشهادات على المشاركين الخريجين.