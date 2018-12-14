التحكم المروري: جريح نتيجة انقلاب شاحنة محلة تلة الخياط طلعة البيجو بيروت

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "سقوط جريح نتيجة ​انقلاب شاحنة​ محلة تلة الخياط طلعة البيجو ​بيروت​".

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