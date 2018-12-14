آلان عون: الثلث المعطل جاء صدفة بسبب نتائج الانتخابات

أكد عضو كتلة "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ في حديث تلفزيوني له أن "الثلث المعطل صدفة بسبب نتائج ​الانتخابات​ وكان يمكن ان تكون حصتنا مختلفة"، مشيراً الى أن "مشاورات العقدة الأخيرة ملك ​رئيس الجمهورية​"، لافتاً الى "اننا نحاول تكريس حصة رئيس الجمهورية من الاصل".

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