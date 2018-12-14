الجسر: قانون التجارة البرية اصبح مهيئا لمناقشته والتصويت عليه

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه"بعد 9 سنوات من العمل على اعادة درس وتعديل قانون التجارة في لجنة فرعية خاصة، كان لي شرف ترؤسها، انجزنا بالامس قانون "التجارة البرية" الجديد بتعديلاته الكثيرة، واصبح مهيئا لمناقشته والتصويت عليه لاقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، بعد ان اشبع بحثا في اللجان المشتركة".
واضاف في تغريدة ثانية:"جاءت هذه التعديلات لتكون اكثر ملاءمة مع التشريعات التجارية الجديدة عالميا، وابرز ما فيها مواكبتها للحداثة وتشجيع الاستثمار، فشكرا لاعضاء اللجنة الذين واكبوني، ولكل الزملاء الذين شاركوا في اللجان المشتركة والذين ناقشوا بجدية فائقة اثمرت انجاز دراسة هذه التعديلات".
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