الجسر: قانون التجارة البرية اصبح مهيئا لمناقشته والتصويت عليه

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سمير الجسر​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه"بعد 9 سنوات من العمل على اعادة درس وتعديل ​قانون التجارة​ في لجنة فرعية خاصة، كان لي شرف ترؤسها، انجزنا بالامس قانون "التجارة البرية" الجديد بتعديلاته الكثيرة، واصبح مهيئا لمناقشته والتصويت عليه لاقراره في الهيئة العامة ل​مجلس النواب​، بعد ان اشبع بحثا في ​اللجان المشتركة​".

واضاف في تغريدة ثانية:"جاءت هذه التعديلات لتكون اكثر ملاءمة مع التشريعات التجارية ​الجديدة​ عالميا، وابرز ما فيها مواكبتها للحداثة وتشجيع الاستثمار، فشكرا لاعضاء اللجنة الذين واكبوني، ولكل الزملاء الذين شاركوا في اللجان المشتركة والذين ناقشوا بجدية فائقة اثمرت انجاز دراسة هذه التعديلات".