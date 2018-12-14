وئام وهاب: "دكانة" الأسد للأسلحة التي تحدث عنها جنبلاط حمت الدروز

علق رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في حديث تلفزيوني على كلام رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ انه حصل على سلاحه من دكانة الرئيس السوري ​بشار الأسد​، قائلا: "ليس معي سلاحا و لدي سلاح للحرس كأي سياسي لبناني وأقل".

ولفت إلى أن "هذه الدكانة الذي يتحدث عنها جنبلاط سلحت 7 و8 آلاف شابا في ​الجيش​ الشعبي وهي من حفظت كرامة ​الدروز​ في حرب الجبل وهذه الدكانة مع الدوز في الأوقات الصعبة وذاتها من وقفت مع ​كمال جنبلاط​"، مؤكداً أنه "عندما يكون هناك خطرا على المحتارة نحن من سيحميها أيضاً".