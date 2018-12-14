وئام وهاب: "دكانة" الأسد للأسلحة التي تحدث عنها جنبلاط حمت الدروز

علق رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب في حديث تلفزيوني على كلام رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط انه حصل على سلاحه من دكانة الرئيس السوري بشار الأسد، قائلا: "ليس معي سلاحا و لدي سلاح للحرس كأي سياسي لبناني وأقل".
ولفت إلى أن "هذه الدكانة الذي يتحدث عنها جنبلاط سلحت 7 و8 آلاف شابا في الجيش الشعبي وهي من حفظت كرامة الدروز في حرب الجبل وهذه الدكانة مع الدوز في الأوقات الصعبة وذاتها من وقفت مع كمال جنبلاط"، مؤكداً أنه "عندما يكون هناك خطرا على المحتارة نحن من سيحميها أيضاً".
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