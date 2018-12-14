أكد عضو "اللقاء التشاوري" النائب ​عبد الرحيم مراد​ في حديث تلفزيوني له "أننا قلنا للرئيس ميشال عون أنه اذا لم يستقبلنا رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ولا يريد أن يعترف بنا فلن نصل الى حل في الملف الحكومي"، مشيراً الى أن "الحريري يقول أنه يريد أن يلتقي بنا مناورة، كيف ذلك؟ فهذا حقنا".

شكرا لقرائتكم خبر عن مراد: اذا لم نلتق الحريري فقد لا نصل الى حل في تشكيل الحكومة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .