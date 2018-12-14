نائب وزير الخارجية الروسي: الوقت مناسب للبدء في إعادة إعمار سوريا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​، أنَّ "الوقت مناسب للبدء في عملية إعادة الإعمار في ​سوريا​"، مشيراً إلى "أننا نعتقد أنَّ الظروف ملائمة للبدء بعمل جدي لإعادة إعمار ​البنى التحتية​ والاقتصادية التي دمرتها الحرب على سوريا خلال سبع سنوات وأكثر".

وأضاف: "لا نستبعد أن نشاهد استفزازات ومحاولات نسف الجهود لكن أعتقد أن الموقف الروسي واضح ومنسجم مع مطالب ​الشعب السوري​".