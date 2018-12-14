إصابة 28 في حادثين منفصلين ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 28 شخصًا، اليوم الجمعة، بإصابات متفرقة في حادثين منفصلين في بني سويف.

وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد محمد ضبش مدير المباحث الجنائية بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق "بني سويف - الزعفرانة" بالقرب من الكيلو 100 تجاه الزعفرانة، ما أسفر عن إصابة "وائل حمدي أحمد" 37 سنة، بجروح وكدمات، و"خالد عبداللطيف محمد" 24 سنة، و"أحمد عبدالرحمن محمد" 19 سنة، و"محمد عيد عطا" 21 سنة، و"عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن" 70 سنة، و"محمود حسن" 15 سنة، و"سيد محمد محمد" و"خالد علي فرج" 53 سنة، و"سيد علي عبدالمجيد" 17 سنة، و"عبدالباسط شعبان ناصر" 18 سنة، و"حسن محمود يوسف" 40 سنة، و"مجدي صبحي إبراهيم" 34 سنة،

و"إسلام إسماعيل أحمد" 25 سنة، و"السيد عاطف الصحاح" 16 سنة، و"أدهم حارس محمود" 28 سنة.

كما تلقى مدير الأمن إخطارًا بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن إصابة 13 آخرين.

ونقل المصابين إلى مستشفى بني سويف العام، وتحرر محضر بالواقعة.