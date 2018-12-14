حريق هائل في أحد آبار البترول برأس سدر.. والحماية المدنية تدفع بفرق للإطفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

تعرض أحد آبار البترول في مدينة رأس سدر في محافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الجمعة، لحريق هائل، وارتفعت ألسنة اللهب في السماء، ما أصاب أهالي المدينة بحالة من الذعر.

وقال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إنه تلقى بلاغًا باندلاع النيران في بئر بترول "أم عسل" بعد 20 كم من قرية أبوصويرة، بعيدًا عن التجمعات السكنية، وأخطرت أجهزة الأمن وقوات الدفاع المدني، وجرى الدفع بسيارات إطفاء الشركة العامة للبترول للسيطرة على الحريق والتعامل مع الموقف.

في سياق متصل أخطر مركز العمليات المتقدم، للدفع بمروحيات للسيطرة على الحريق، وحتى الآن لم يتم تحديد سبب اشتعال النيران في بئر البترول، وجاري حصر الخسائر وتحديد أسباب الحريق.