ضبط 100 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت وزارة الداخلية عن حصيلة جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم خلال الـ24 ساعة الماضية. وأسفرت الجهود على مستوى الجمهورية عن ضبط 36 حالة ضرائب عامة و9 حالات ضرائب القيمة المضافة، وضبط 19 قضية تهريب جمركي، و3 سيارات لمخالفتها شروط الإعفاءات الجمركية. في مجال الضرائب العقارية والملاهي، تم ضبط 100 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي على مستوى الجمهورية، وتنفيذ 86 حكما قضائيا متنوعا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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