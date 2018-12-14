الاسم عاطل والتهمة تاجر عملة في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص؛ لاتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد أن "إيهاب. و.أ"، 28 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الغنايم بمحافظة أسيوط، يتاجر في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء من راغبي بيعها وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل حصوله علي عمولة فضلاً عن الاستفادة بفارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت 600 ألف ريال سعودي، و1500 دينار كويتي، و5 آلاف دولار و3 آلاف درهم إماراتي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.