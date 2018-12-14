الطالبي العلمي يتخلف عن حضور ملتقى وطني للشباب ومسؤولون ينسحبون

تخلّف رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة في حكومة سعد الدين العثماني، عن الملتقى الأول للشباب بمدينة تطوان، والذي نظم مساء اليوم الجمعة، تحت شعار “الشباب المغربي والنموذج التنموي الجديد”.
ورغم تأكيد حضوره من طرف اللجنة المنظمة للملتقى، وإدراج إسمه في قائمة المتحدثين في الجلسة الافتتاحية عن الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، إلا أن القيادي البارز في حزب التجمع الوطني للأحرار، تخلف عن الحضور.
وانتدب الطالبي العلمي، المسؤول الجهوي لوزارة الشباب والرياضة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والذي لم يذكر أسباب عدم التزام الوزير، بحضور الجلسة الافتتاحية، للملتقى الوطني الأول للشباب بمدينة تطوان.
إلى ذلك، كشف مصدر مطّلع لموقع “اليوم24″، أن مسؤولين قرّوا عدم الحضور في ملتقى الشباب الأول، بعد غياب الوزير رشيد الطالبي العلمي، مشيرا إلى أن بعضهم حضر إلى عين المكان، ثم تراجع، وانتدب من ينوب عنه لإلقاء كلمة باسم مؤسسته.
وشهدت قاعة المؤتمرات بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بتطوان، إنزالاً كبيراً لمنخرطي حزب التجمع الوطني للأحرار، وعلى رأسهم عبد السّلام الدامون، القيادي في الأخير، والذي كان في رئاسة الهيئة المنظمة للملتقى الأول للشباب في تطوان.
ويشار إلى أنه إضافة لتغيُّب رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، تخلّف كل من رئيس جماعة تطوان، ورئيس المجلس الاقليمي لتطوان، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، وانتدبوا جميعاً من يمثلهم.
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