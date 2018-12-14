العياسي: لهذا لم يحضر نادي قضاة المغرب ولن نضع شكاية ضد الرميد- فيديو

فيديو: حمزة مصباح

كشف رئيس الودادية للقضاة، عبد الحق العياسي، عن الأسباب الحقيقية التي دفعت نادي قضاة المغرب، إلى مقاطعة الخرجة الإعلامية لائتلاف الجمعيات المهنية القضائية، مشددا في جواب عن سؤال لماذا تغيب النادي عن ندوة الجمعيات، بقوله : “نتكلم باسم جميع قضاة المملكة، ولا أحد ضد الندوة أو ضد خرجتنا، والكل يساندنا..اعتذر نادي القضاة عن الحضور لظروف ما، وهناك قضاة من نادي القضاة حاضرين في الندوة الصحافية، ولكن كمكتب ورئيس لم يحضروا معنا، وأصدروا بلاغهم يتماشى مع نفس الأفكار التي عبرنا عنها”.

ونفى رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أي انقسامات في صفوف القضاة، حول الموقف من تصريحات “البيجدي”، التضامنية مع القيادي عبد العالي حامي الدين، أو من التصريحات التي أطلقها مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الانسان، التي تتحدث عن استغلال السلطة القضائية لتصفية الحسابات السياسية.

وقال العياسي: ” ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية ونادي قضاة المغرب كلنا يد واحدة، عندما يتعلق الأمر بالمساس بالسلطة القضائية وكرامة القاضي، لا أحد يكون مخالفا”.

ونفى المتحدث ذاته ، أن “يتقدم القضاة بشكاية ضد الرميد، دون أن ينفي أيضا ما يمكن أن يسفر عنه المستقبل، وهذه بداية الطريق”، مؤكدا أن” القانون المغربي يخول لهم رفع الشكاية، ودستوريا إذا مَس باستقلالية القضاء لنا الحق أن نقوم بواجبنا، وما سيأتي من قرارات سنتخذه في إبانه”.