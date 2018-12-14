المصري محمد صلاح يتوج بجائزة “بي بي سي” لأفضل لاعب إفريقي سنة 2018

تم تتويج الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الجمعة، رسمياً بجائزة “بي بي سي” لأفضل لاعب إفريقي لسنة 2018، متفوقا على مجموعة من الأسماء الكروية بالقارة السمراء.
صلاح تمكن للسنة الثانية توالياً، من التتويج بالجائزة التي تقدمها الشبكة البريطانية الشهيرة، ليصبح اللاعب الثاني في تاريخ المسابقة الذي يظفر بها لسنتين.ط
وتمكن “الفرعون” المصري، من التفوق على كل من السنغالي ساديو ماني، زميله بصفوف ليفربول، وعميد المنتخب الوطني المغربي، مهدي بنعطية، المحرتف بفريق يوفنتوس، وتوماس بارتي لاعب أتليتكو مدريد، والسنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع فريق نابولي الإيطالي.
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